2 giugno, accuse social a Salvini: nel 2013 si dissociava dalla festa

Alla vigilia del 2 giugno si fa largo sui social una polemica che coinvolge Matteo Salvini. Ora che il leader della Lega si professa un convinto patriota, alcuni utenti dei social hanno recuperato un suo tweet del 2 giugno del 2013 che non risparmiava alla festa della Repubblica Italiana un aspro commento: «Oggi non c'è un c... da festeggiare». Molti hanno così riscontrato una notevole differenza tra i toni del tweet di sette anni fa e i contenuti dei messaggi attuali.

Oggi, ad esempio, Salvini ha detto: «Grazie al presidente Mattarella: non solo ha scelto di essere a Codogno per la Festa della Repubblica, ma col suo appello alle Istituzioni che devono essere all'altezza del dolore degli italiani ricorda a tutti che le vittime e la sofferenza non possono essere la scusa per miseri attacchi politici. Un messaggio quanto mai opportuno, dopo che abbiamo letto addirittura di 'dossier' per colpire la Lombardia e i suoi morti».

Notte serena Amici, oggi non c'è un cazzo da festeggiare. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 1, 2013

