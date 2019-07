Caso Russia, il Pd incalza: «Salvini riferisca alle Camere». E domani Zingaretti vede Casellati

Domani alle 19 il segretario del Pd Nicola Zingaretti e il capogruppo dem a Palazzo Madama Andrea Marcucci incontreranno la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati: al centro dell'incontro la vicenda dei rapporti della Lega di Matteo Salvini con la Russia e il caso dei presunti fondi al Carroccio.

Il Pd anche oggi ha chiesto con insistenza la presenza in Aula del ministro dell'Interno sul caso dei fondi in Russia. Inoltre a Palazzo Madama, sottolineano fonti dem, persiste il problema di tre interrogazioni sulla Lega, bloccate dalla presidente del Senato.

Il Pd non molla la presa e continua ad andare all'attacco del Carroccio: «Salvini ha convocato i sindacati

con Siri solo per far dimenticare l'affare Russia - scrive su Twitter Zingaretti - ma noi non ci caschiamo. Continuiamo a chiedere verità e chiarezza in Parlamento. Da Salvini e Di Maio spettacolo indecoroso».

«Salvini non si trinceri dietro scuse - incalza il deputato dem Enrico Borghi - e venga in aula. È una questione di rispetto del Parlamento venire a riferire su fatti così gravi. Nel momento in cui un ministro è chiamato ad intervenire in aula non rientra nella sua discrezionalità decidere o meno di riferire. Lo deve fare».

