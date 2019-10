Berlusconi: «Salvini non ha preso soldi dalla Russia, me lo ha detto Putin»

Il leader di Forza Italia interviene sul Russiagate. «Salvini non ha preso soldi dalla Russia». Lo afferma Berlusconi che dice di averlo saputo direttamente da Putin. «Credo che Salvini lo abbia già detto. Ovvero, ha detto: io non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia. A me questo è stato confermato personalmente dal presidente Vladimir Putin». Berlusconi ha così difeso il leader della Lega parlando ai microfoni di Rainews durante un'intervista registrata prima di arrivare a Spoleto, nuova tappa elettorale per le regionali in Umbria.

Ultimo aggiornamento: 17:29

