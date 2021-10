Ruby ter, Guerra: «Parlerò per riprendere mia vita prima di questo schifo»

Mercoledì 6 Ottobre 2021, 11:58 - Ultimo aggiornamento: 11:59

"Sono pronta a parlare in aula, visto che chi è imputato non si prende la responsabilità di venire e metterci la faccia. Io sono ancora qui oggi, la mia vita è stata bloccata e danneggiata, la mia dignità messa sotto terra e sono qui per far luce e riprendere la mia vita prima di questo schifo". Così Barbara Guerra, una delle ragazze presenti alle cene di Arcore, parla al termine dell'udienza del processo Ruby ter.