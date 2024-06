Rosella Sensi eletta sindaco a Visso (il paese dove era nato il padre): «Cambiare insieme, ora si può». Ecco quanti voti ha preso

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, è stata eletta sindaca di Visso, un paese in provincia di Macerata. Rosella Sensi, alla guida della lista Cambiare insieme, è stata eletta con il 50,23% delle preferenze mentre gli sfidanti Giuliano Pazzaglini (Insieme per Visso) si è fermato al 37,40% e Andrea Innocenzi al 12,37%

Le parole

Rosella Sensi, si è candidata con la lista Cambiare insieme, nel paese in cui il padre Franco Sensi, anche lui ex presidente della Roma e il nonno Silvio erano nati. La Sensi dopo la sua vittoria (50,23% dei voti) ha scritto un post sul suo profilo facebook: «Cambiare insieme. Ora si può davvero! Grazie a tutti i cittadini di Visso, sarò il vostro sindaco.Grazie alle persone che mi hanno supportato in questo primo tratto di strada, alla mia squadra, alla mia famiglia, gli amici ea chi ora giustamente si aspetta dei risultati concreti. Inizia adesso il vero percorso per il cambiamento. Non vedo l'ora di cominciare, ora è il momento dei fatti».