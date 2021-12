Roma, manifestazione di Forza Nuova: chiesto giudizio immediato per Roberto Fiore e Giuliano Castellino

La manifestazione No Green pass dello scorso 9 ottobre a Roma che culminò con l'assalto alla sede della Cgil: ci sono novità per gli indagati. La Procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, accusati assieme ad altri 11 dell'irruzione nella sede del sindacato nel corso del corteo indetto per protestare contro l'obbligo del Green pass. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.