Rocco Casalino, spunta un video: «Vecchi e down mi fanno schifo come i ragni»

Ultimo aggiornamento: 11:15

«Da bambino, da sempre, i vecchi mi fanno schifo. E tutti i ragazzi down mi danno fastidio». Nuova bufera su Rocco Casalino. Dagospia ha diffuso un vecchio video pubblicato su Youtube da ArcadeTv7 in cui l'ex gieffino portavoce del premier pronuncia frasi davvero pesanti contro anziani e persone affette da sindrome di down.«I vecchi, i ragazzi down, non ho nessuna voglia di relazionarmi a loro, non ho nessuna voglia di aiutarli, poveretti che gli è capitata `sta cosa», spiegava Casalino. A chi gli contesta la parola «schifo», lui spiega: «È come a te fa schifo il ragno, a me è così. Mi danno proprio fastidio. Mi dà imbarazzo. Non mi va di stare dietro ai vecchietti, ai bambini, ai down».Il video è stato pubblicato il 5 novembre su Youtube, Casalino è seduto su una cattedra e parla ad alcuni ragazzi. Ancora non si conoscono il luogo e la data in cui avrebbe pronunciato queste frasi che rischiano di creare un nuovo caso politico.Il senatore del Pd Davide Faraone, che ha un figlio autistico, ha dichiarato: «Caro Casalino, a te fanno schifo i ragazzi down e le persone anziane, a noi fai schifo tu e un governo che ti tiene ancora a Palazzo Chigi e non ti caccia immediatamente».