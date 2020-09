Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento alla mandibola

A quanto apprende l'Adnkronos, anche il portavoce del premier, Rocco Casalino, é ricoverato al San Raffaele, l'ospedale dove la notte scorsa é stato ricoverato Silvio Berlusconi per un lieve aggravamento delle sue condizioni. Casalino, l«uomo ombrà del presidente del Consiglio, é stato sottoposto a un intervento alla mandibola per asportazione di una ciste. Dovrebbe essere dimesso già nelle prossime ore e rientrare presto a Roma per tornare ad affiancare il premier.

