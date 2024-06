Roberto Vannacci a Gea: «Il Green Deal è roba da ricchi, i costi sono enormi. Basta con questa Ue matrigna»

«Il Green deal è roba da ricchi. E sapete perché? Perché i costi della transizione ecologica sono enormi e non possono essere alla portata di tutti». Così il generale Roberto Vannacci, candidato alle elezioni europee nelle liste della Lega, in un'intervista a GEA affronta il tema del Green deal europeo. «Chi può permettersi l'auto elettrica, pannelli solari, cibo biologico, case ultra-green? Chi ha soldi. Chi invece lotta ogni giorno per mettere insieme il pranzo con la cena ha altre priorità».

Vannacci: «Stop direttiva auto green, favorisce la Cina. Puntare su biocarburanti»

«L'estremismo di questa Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen, che con il commissario Timmermans ha per anni tentato di sacrificare interi settori produttivi sull'altare dell'ideologia green, va necessariamente fermato - dice Vannacci a proposito della direttiva europea che dal 2035 vieterà la vendita di nuove auto endotermiche -.

Penso sia necessario mettere al bando la direttiva che prevede l'addio ai motori a benzina e diesel dal 2035: una eurofollia che mette in ginocchio aziende, lavoratori e famiglie italiane, tutto a vantaggio di Pechino. Solo con lo stop a quel provvedimento si può tutelare la nostra competitività».

«Basta con Ue matrigna, von der Leyen non ha dato risposte ai Paesi»

Perché lo slogan leghista "Più Italia e meno Europa" in questa campagna elettorale? «Basterebbe già non avere un'Europa matrigna, che non decida sulla sovranità della nostra Nazione. Cosa succederà lo sapremo molto presto. Se, come credo, il centrodestra avrà la meglio nella tornata elettorale europea avremo la possibilità di cambiare direzione, di dare un nuovo volto a questa Europa che, sotto la direzione von der Leyen, non e stata capace di dare risposte ai Paesi membri. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto, anche gli equilibri con le altre Nazioni. Vedremo».

Il tema Pac

«Per anni, i produttori e gli agricoltori italiani sono stati rappresentati da questa Europa come i principali nemici dell'ambiente - ha detto Vannacci a GEA sul tema Pac -. È un approccio profondamente sbagliato e le numerose proteste dei trattori in tutta Europa non sono che la conseguenza delle politiche estremiste Ue contenute nel Green Deal. La Pac va completamente rivista, ribaltando completamente l'approccio tenuto finora, e mettendo gli agricoltori al centro: vanno eliminate tutte le imposizioni e limitazioni ideologiche. Meno oneri burocratici, più attenzione alle aziende. Gli agricoltori italiani vanno sostenuti, non criminalizzati».

Il clima

Poi sul tema del cambiamento climatico: «L'ambientalismo oggi è un tema discusso in termini fortemente ideologici e identitari, quindi, poco realistico. Indubbiamente sono in corso dei cambiamenti climatici - pure significativi - d'origine antropica, ma come ce ne sono stati già in passato e il pianeta è capace di autoregolarsi».