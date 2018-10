Pd, Giachetti: il mio candidato del cuore per la segreteria? Totti...

«Chi è il mio candidato del cuore per fare il segretario Pd? Uno ce l'ho ma ancora non sono riuscito a portarlo in politica: è Francesco Totti». A parlare è Roberto Giachetti, deputato Pd, giunto al 14esimo giorno di sciopero della fame, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Giachetti ha postato sul suo account Twitter una sua foto con la biografia del Capitano in bella vista. © RIPRODUZIONE RISERVATA