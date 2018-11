Dl sicurezza, Fico guida la fronda M5S: «La mia assenza era presa di distanza». Salvini: «Forse non ha letto il decreto»

Ultimo aggiornamento: 12:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se la mia assenza al momento della votazione è stata interpretata come una presa di distanza dal provvedimento? Bè, avete interpretato bene». Lo ha detto il presidente della Camera RobertoFico a margine del convegno sui beni comuni in corso all'accademia dei Lincei a proposito dell'assenza nel corso della votazione sul decreto sicurezza.E ha proseguito: «Perché io sono il presidente della Camera e rispetto il mio ruolo fino in fondo, diritti di maggioranza e di opposizione, mando avanti i provvedimenti che arrivano in Aula con la collaborazione di tutti i capigruppo e rimango fedele al mio ruolo istituzionale. Se poi parliamo del decreto nel merito, dopo che è passato, questo è un altro discorso», ha concluso. Al momento del voto di conversione in legge del decreto Salvini era assente il 15% dei deputati grillini. Tra questi, oltre a Fico, perfino Luigi Di Maio.«Non ho capito se hanno letto il decreto, né dove sta il problema, visto che aumenta la lotta a mafia e al racket», la secca replica di Matteo Salvini.