Martedì 11 Giugno 2024, 07:35

La legge era proporzionale ma Forza Italia oggi mostra i muscoli del maggioritario. Fi (con Noi Moderati) arriva al 9,6%, sfiora il 10, sorpassa la Lega e punta a raggiungere il 20% alle Politiche, tra tre anni. «Siamo la terza forza politica del Paese», scandisce il segretario Antonio Tajani omettendo con eleganza di ricordare che Fi diventa anche la seconda forza della coalizione di governo piazzandosi davanti al collega vicepremier Salvini.

Ritorni di fiamma

C’è un nuovo orgoglio nelle parole del segretario, c’è una sede che è tornata centrale, una stagione congressuale che si aprirà il prossimo autunno e un partito che «non è né un taxi né un albergo a ore», avverte quando i cronisti gli fanno notare che il consolidamento del partito potrebbe persino attirare qualche ritorno di fiamma (riferimento nemmeno troppo velato a Mara Carfagna e Mariastella Gelmini).

Ma il passo da alpino che evoca il ministro degli Esteri non consente facili ingressi e porte girevoli: «Non offriamo niente a nessuno», dice e dedica il risultato elettorale a Silvio Berlusconi.

Non c’è l’intenzione di federare altri simboli. Almeno non subito. C’è, quello sì, la consapevolezza di essere «la dimora rassicurante degli italiani» (così la chiama Tajani) e quindi una casa attrattiva soprattutto per quelli che hanno mancato l’elezione al Parlamento europeo e che si riconoscano nell’essere cristiani, liberali, riformisti (la giustizia rimane in cima all’agenda degli azzurri), atlantisti, garantisti ed europeisti. L’accordo con la Svp è stato proficuo e porta a Strasburgo un eurodeputato. «Il mio obiettivo è allargare i confini del centrodestra. Noi siamo cresciuti non a danno della Lega e di Fratelli d’Italia», giura Tajani anche se i dati che arriveranno dal Veneto fotograferanno un’emorragia di consensi per il Carroccio. Fi è al 9,4% nel Nord Ovest, al 7% nel Nord Est, e al 7,3% nel Centro, mentre al Sud il movimento si attesta al 10,7% e nelle Isole fa il botto con il 20,3%. E’ il primo partito in assoluto in Sicilia con il 24% e raggiunge il 18% in Calabria. Il 10% in Abruzzo ma la Lombardia, una volta roccaforte azzurra, si ferma al 9,3%, dietro FdI e Lega. Anche ad Arcore il partito arriva terzo. Forza Italia elegge così 7 eurodeputati: Letizia Moratti e Massimiliano Salini, Salvatore De Meo, già sindaco di Fondi, mister preferenze Fulvio Martusciello (quasi 100mila preferenze), Giuseppina Princi (84mila preferenze) che sarà la prima rappresentante nel Parlamento Ue di Reggio Calabria, e poi i due assessori siciliani: Edmondo Tamajo (120mila voti) e Marco Falcone (100mila preferenze).

Tajani intanto è volato a Berlino dove si parlerà della ricostruzione dell’Ucraina e dove inizieranno anche le trattative per formare la prossima maggioranza europea.

I conservatori

L’incontro di stamattina tra Tajani e il segretario della Cdu Merz sarà solo il primo di una serie di colloqui che almeno sulla carta proverà a costruire una maggioranza di centrodestra, o il governo che sogna il segretario forzista: quello che mette insieme Popolari, Conservatori e Liberali. E sul bis di von der Leyen non ci sono dichiarazioni assertive e appassionate, segno che stanno per arrivare giorni febbrili. «Troppo presto», ha detto anche Meloni decisa a far pesare il suo 28% nelle trattative in cui comunque è il Ppe, ripete Tajani, a dare le carte. «Von der Leyen è un consiglio che dà il Ppe, come fu per Weber ma non fu ascoltato. La nostra indicazione al Consiglio è quella, poi è lui a dover decidere ma non è obbligato giuridicamente. È obbligato a indicare una persona del Ppe, e tenendo conto del risultato elettorale deve essere del Ppe», ha precisato Tajani che è anche vicepresidente dei popolari europei, la formazione in questo momento più forte di tutto il continente e che deve decidere se esercitare la sua vocazione maggioritaria a destra o rimanere nella comfort zone delle larghe intese.