Risse in Parlamento, dal deputato «a catapulta» sul collega per la Nato allo Ius Soli: tutti i casi che hanno fatto la storia della Repubblica

In queste ultime settimane Parlamento e Senato si sono più volte trasformati in luoghi di tumulto e baruffe.

Non aiuta il caldo, ma nemmeno i pacchetti di riforme da approvare, come quella sul premierato, che stanno scaldando gli animi dell'opposizione (e non solo).

Camera, ancora caos: le opposizioni cantano «Bella ciao» e sventolano il tricolore. Seduta sospesa anche in Senato

Ed è ciò che si è visto ieri con l'aggressione da parte di Igor Lezzi, della Lega, al deputato del Movimento 5 Stelle, Leonardo Donno, che è stato preso a pugni dopo aver mostrato il tricolore a Calderoli. Purtroppo, però, non è la prima volta: il parlamento si è trasformato più volte in un arena e la storia Repubblicana è zeppa di zuffe più o meno ridicole, in ogni cosa quanto di più distante possa esserci dalla mediazione politica.

Patto atlantico

Era il 1949: Il governo De Gasperi aveva presentato ufficiale richiesta di adesione al Patto atlantico (Nato), il 4 aprile. Ma ciò che aveva preceduto quella data erano sessioni in parlamento, lunghissime, caratterizzate da tumulti e risse. In quegli anni presiedeva la Camera Giovanni Gronchi, della Dc, futuro inquilino del Quirinale. Nella sessione del 18 marzo dello stesso anno il comunista Giuliano Pajetta, si lanciò contro un avversario “A catapulta”, recita il resoconto stenografico dell’epoca.

Lo scontro si concluse con il lancio d’un cassetto nell’emiciclo.

Stella e Viola

Nel 1952, invece, il democristiano Stella centrò in piena faccia con un pugno il monarchico Ettore Viola. Un anno dopo, il 29 marzo 1953, la "legge truffa" ( la legge elettorale molto contestata) veniva approvata dal Senato ma in aula successe di tutto. In una rissa senza precedenti volarono cassetti e banchi, il ministro Randolfo Pacciardi rimase ferito e l'opposizione abbandonò compatta l'aula.

I Radicali

Tra gli anni Sessanta e Settanta in aula successe poco. Bisogna aspettare il 1978, con il Pci passato in maggioranza: la scena se la presero i Radicali. Nel 1981, durante la seduta del 4 dicembre, alla Camera si discusse sulla legge per lo scioglimento della P2. Presente anche il disegnatore satirico, Vincino, nelle tribune parlamentari e non in quelle riservate alla stampa, dove, però, è vietato scrivere. L’onorevole Tessari (Pr) rimprovera alla Jotti, presidente dell’Assemblea, di aver proibito a Vincino di poter assistere e scrivere. I radicali Tessari, Aglietta e Cicciomessere si scagliarono contro i banchi della Presidenza a suon di insulti. E Cicciomessere provò a saltare sui banchi del governo, finendo a terra e i commessi provarono a difenderlo dai calci di alcuni colleghi.

Pannella

Ricordiamo tutti il Pannella imbavagliato, i cartelli come in piazza. Fino ai capolavori del genere. Il 16 marzo 1993, in aula a Montecitorio venne sventolato un cappio. L’autore del gesto è Luca Leoni Orsenigo, deputato della Lega Nord (che finisce citato anche nella serie tv “1993”), che poi viene inseguito da una pattuglia di deputati di maggioranza.

Il Salva Rai

Il 20 ottobre 1994, durante una seduta parlamentare, si è verificato uno scontro feroce tra i deputati berlusconiani al governo e gli antiberlusconiani dell’Ulivo all’opposizione. La discussione verteva sulla riforma della Rai, soprannominata "salva Rai". L'onorevole Irene Pivetti (Lega) presiedeva la seduta quando l'intervento di Mauro Paissan (Verdi), relatore del decreto legge e vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai, ha scatenato un tumulto.

Paissan ha accusato i deputati di Alleanza Nazionale (An) di essere “tangentari e tangentisti”, provocando una violenta reazione. Francesco Storace ha immediatamente insultato Paissan gridandogli “Vergognati, frocio!”, mentre altri deputati lo chiamavano “Bastardo!”. L'onorevole Passetto (An) ha aggredito fisicamente Paissan, prendendolo per il collo e strattonandolo, mentre altri deputati di An continuavano a insultarlo. Pivetti ha sospeso la seduta, ma l'aula era ormai fuori controllo. Il caos è esploso: volavano calci, pugni e insulti, con la sinistra che urlava “Squadristi! Fascisti.

15 giorni di prognosi per Barbato

Altra rissa il 7 luglio 2010, alla Camera: protagonisti Franco Barbato (Idv) e alcuni deputati del Pdl. Barbato va kappaò colpito da un pugno, sviene. Il referto del Gemelli parlava di quindici giorni di prognosi per “un trauma contusivo della regione zigomatica e all’occhio destro, con cefalea post-traumatica”.

Lo Ius soli

Il 15 giugno 2017, infine, Bagarre in Senato all'arrivo del ddl sullo Ius soli, ossia la riforma della cittadinanza che consentirebbe anche ai figli degli immigrati nati o cresciuti nel nostro Paese di diventare Italiani. Ci fu una protesta scatenata dalla Lega Nord: nella bagarre la ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli rimase leggermente ferita e finì in infermeria, dopo esser stata spintonata nell’irruzione dei senatori leghisti sui banchi del governo.