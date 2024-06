Mercoledì 12 Giugno 2024, 22:50

Affacciandosi in Transatlantico dopo il parapiglia, il capogruppo della Lega Riccardo Molinari allarga le braccia: «Cos’è successo? Dinamiche parlamentari...». Un po’ come dire: cose che capitano. E quasi sembra di risentire Gigi Proietti: «So’ ragazzi, dai». E sarà pur vero che la rissa di ieri pomeriggio non è che l’ultimo episodio di una nutritissima quanto illustre (si fa per dire) antologia di giornate di ordinario caos tra i banchi del parlamento (qualcuno, tanto per citare un paio di episodi, ricorderà gli scatti di un Vittorio Sgarbi portato via di peso dai commessi dell’Aula, ma pure la mortadella sfoderata in Senato alla caduta del governo Prodi). Forse però i registri degli atti parlamentari non annoveravano ancora lanci di sedie e deputati portati via in barella all’indomani delle elezioni. Quando, almeno in teoria, il clima dovrebbe rasserenarsi, perché chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.

Rissa alla Camera, Donno (M5S) portato via in carrozzina: «Pugni e calci, sono squadristi». Iezzi (Lega): «Non l'ho colpito, da lui solo sceneggiata»

L’ALTRA CAMPAGNA

Non è andata così. E forse si poteva prevedere. Perché per una campagna elettorale che è archiviata da poche ore (quella delle Europee), ce n’è un’altra che invece è appena cominciata. La lunga marcia verso il referendum costituzionale sul premierato. Che sarà pure la madre di tutte le riforme per Giorgia Meloni. Ma per le opposizioni di certo è la madre di tutte le battaglie. Elly Schlein, del resto, l’aveva già messo in chiaro: contro premierato e autonomia, era risuonato il grido di lotta della segretaria del Pd, faremo «un muro con i nostri corpi». Certo non era un corpo a corpo a Montecitorio quello che intendeva la leader dem. Semmai una chiamata alla discesa in piazza. Anche due giorni fa, dando la carica a deputati e senatori per la ripresa post-voto, Schlein aveva invocato un’opposizione «dura» contro le due riforme targate governo Meloni, per ricompattare il fronte del centrosinistra.

Ed ecco che alla fine a prevalere è stata la strategia della zuffa. Figlia del muro contro muro eretto da una parte e dall’altra. «Dite no a tutto», accusa la maggioranza. «Non ascoltate le nostre proposte», replica l’opposizione, con Schlein che evoca Matteotti per il «clima di violenza» in aula. E via, senza spiragli di dialogo in un clima sempre più rovente. Tutti troppo presi a cercare modi e pretesti per bucare sui social, per gasare la propria curva. Enzo De Luca docet: «Dovete caricarci o dovete ucciderci!», gridava qualche settimana fa il governatore, in protesta sotto palazzo Chigi.

IL RILANCIO

Ed ecco che, all’indomani delle elezioni e alle prese con una débacle che brucia, inevitabilmente anche i Cinquestelle si sono lanciati nella corsa. I dem sventolano cartelli contro il premierato? Il pentastellato De Donno parte “armato” di tricolore in direzione di Calderoli. E tanto basta a far cadere la maggioranza (o un pezzo di essa) nella provocazione. Dando il là a una ridda di accuse e contro-accuse. «Dal Pd hanno lanciato sedie», attacca un fronte; «Lega e FdI hanno preso a calci un deputato dell’opposizione», replica l’altro.

Chissà cosa potrà succedere allora alle «dinamiche parlamentari» quando la riforma sarà a un passo dal sì definitivo. O quando (e se) davvero si arriverà al referendum. In una gara a chi fa l’opposizione più dura da un lato e a chi ribatte meglio dall’altro. Commessi di Camera e Senato avvisati: so’ ragazzi.