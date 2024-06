Giovedì 13 Giugno 2024, 00:55 - Ultimo aggiornamento: 00:57

Da dove cominciare? Pugni volanti, grida e cori da stadio, cartelli e t-shirt, insulti, calci e strattoni. Benvenuti al cantiere delle riforme istituzionali. Che ieri, per un giorno, si è trasformato in un grande Saloon, allestito alla Camera e al Senato.

Finisce in rissa il ritorno in aula dopo le elezioni europee. Mentre Giorgia Meloni accoglie i capi di Stato del G7 fra i trulli pugliesi di Borgo Egnazia, a Roma la maggioranza mette il turbo per approvare le sue riforme-bandiera. Al Senato il premierato: si chiuderà il 18 giugno. L’autonomia cara ai leghisti alla Camera.

Le opposizioni incrociano le braccia, remano contro le riforme che vogliono «stravolgere» la Carta. Fin qui, nulla di nuovo. Qualcosa però va storto nella doppia maratona d’aula. Primo fermo immagine, Montecitorio: Leonardo Donno, deputato grillino, si avvicina al banco del governo con una bandiera tricolore. Vuole consegnarla a Roberto Calderoli, ministro leghista delle Autonomie e papà della legge federalista. Non fa in tempo, travolto a un passo dalla meta da una ressa di onorevoli furibondi della maggioranza.

LO SCONTRO

Alla “provocazione” grillina segue la zuffa. Ecco spuntare nella calca Igor Iezzi, leghista della vecchia guardia nordica, sgomita e sbraccia per raggiungere il “provocatore”. Sferra un pugno, poi un altro diretto alla nuca: lo manca di niente. Donno va giù a terra, abbandona l’aula in sedia a rotelle, scortato dai questori. Giuseppe Conte è una furia su twitter: «Giù le mani da noi, dal nostro tricolore! Non passerete». Elly Schlein gli dà manforte: «Impossibile riprendere i lavori in questo clima di violenza verbale e fisica». Seconda istantanea, sempre alla Camera. Domenico Furgiuele, leghista calabro, si rivolge ai banchi di Pd e Cinque Stelle in subbuglio contro la riforma federalista. Sorriso stampato, incrocia le mani e forma una X. «È la decima!» gridano in coro i rivali indignati che non hanno dubbi: è un omaggio alla flottiglia della Marina protagonista di eccidi e crimini sotto il nazifascismo, diventata il simbolo della campagna elettorale di Roberto Vannacci, generale e supercandidato leghista. Furgiuele nega, «facevo la X di X-factor a loro che cantavano “Bella ciao”», ma non convince il collega leghista Lorenzo Fontana: il presidente della Camera rivede i filmati e lo espelle dall’aula. Dalle riforme al riformatorio. È una folle giornata in Parlamento, lo scarico d’ansia dopo la lunga campagna elettorale europea si traduce in uno sfogo corale, l’euforia si trasforma in rissa. Perfino la commemorazione di Silvio Berlusconi a un anno dalla morte, anche questa preparata in entrambe le Camere per il primo pomeriggio, finisce vittima del tutti contro tutti. Sulle spoglie del Cavaliere, pure su queste, partono insulti. Questa volta sono i Cinque Stelle a scagliare il sasso. «Non accettiamo la beatificazione di chi ha dato dell’eroe a un mafioso come Mangano» grida il deputato grillino Riccardo Ricciardi. Basta e avanza per innescare la contro-protesta. I capigruppo del centrodestra danno l’ordine alle truppe: tutti fuori dall’aula. «Sciacallaggio!», tuona l’azzurro Cattaneo. «Siamo usciti per non vomitare, una questione di igiene», chiosa il presidente dei deputati FdI Tommaso Foti. Questo è il clima. Non che al Senato vada meglio. È arrivato ieri, si diceva, il via libera all’elezione diretta del premier, l’articolo 5 cuore pulsante della «madre di tutte le riforme» (copyright Meloni). Di nuovo il muro delle opposizioni, ma il tempo per il dibattito è finito, bisogna passare ai voti. Di qui la protesta scenica che parte in aula. La guidano i senatori Pd, ognuno in mano ha un cartello, citano frasi dall’ultimo discorso di Matteotti contro il Duce. La mite ministra Elisabetta Casellati perde la pazienza: «Non accetto lezioni di democrazia da chicchessia, per una legge che non prospetta alcuna deriva autoritaria». Riprende il voto, a uscire dall’aula, ora, sono le opposizioni. Va avanti così tutto il giorno il fight club delle riforme. E il Transatlantico di Montecitorio si trasforma in una sala Var. Iezzi avrà colpito davvero Donno? Via alle moviole sugli schermi degli smartphone compulsati dai divani bordeaux. A tarda sera ripartono le accuse: «Toni Ricciardi del Pd mi ha dato due stampellate», giura il deputato di FdI Fabio Petrella. Intanto il grillino Stumpo viene espulso: ha lanciato una sedia contro i banchi del governo. I questori di Camera e Senato hanno lo sguardo stanco e provato dei reduci di guerra.