Elezioni europee, rischio astensionismo: quali sono i partiti che ne usciranno più penalizzati?

E anche in questa tornata elettorale, il partito più votato dagli italiani rischia di essere quello dell'astensionismo. Per la prima volta potrebbero essere più gli italiani a non votare che quelli che lo faranno: «Non ho la sfera di cristallo – dice Roberto D'Alimonti, riferendosi al tasso di partecipazione alle europee – ma i timori di questi giorni mi sembrano fondati. Si rischia di scendere sotto il 54 per cento dell’ultima volta» Purtroppo un comportameno elettorale che conosciamo bene e che coinvolge specialmente le nuove generazioni.

Secondo l'Istituto Piepoli solo il 47 per cento degli under 35 italiani è intenzionato a votare alle imminenti elezioni europee. Anche secondo un altro autorevole istituto di sondaggi, Swg, il tasso di astensionismo tra i giovani oscilla intorno al 50 per cento. Questo fenomeno potrebbe pesare significativamente sulle prossime elezioni europee, penalizzando in particolare alcuni partiti. Quali sono questi partiti e perché rischiano di essere penalizzati?

Una tendenza remota

Purtroppo non si tratta di una novità: dal 1979, l’anno delle prime elezioni per il parlamento europeo, l’interesse degli italiani per ciò che accade a Bruxelles e Strasburgo è andata scemando.

Almeno a guardare la partecipazione al voto, crollata dall’85,7% degli esordi al 54,5 di cinque anni fa. E stavolta – dicono le previsioni dei sondaggisti – l’asticella potrebbe finire attorno alla soglia psicologica di un italiano al voto su due. Con un tonfo, in particolare, tra gli under 35, che dalle rilevazioni emergono come i più «dubbiosi»: quelli in cui il mix tra indecisione e astensionismo pesa, secondo Quorum-Youtrend, tra 15 e 20 punti in più rispetto alle altre fasce d’età.

Chi ci guadagna?

Grazie alla sua forte base elettorale e al sostegno consolidato in diverse regioni, l'impatto dell'astensionismo su Fratelli d'italia potrebbe essere meno drastico rispetto a partiti con una base elettorale meno stabile. Sebbene la premier punti a superare il 30 per cento alle europee, i sondaggisti prevedono un risultato tra il 26 e il 27 per cento, il che si dimostrerebbe comunque un ottimo risutato. «Già confermare la percentuale delle politiche, dopo quasi due anni al governo, sarebbe un risultato non scontato», sottolinea D'Alimonte.

Chi ci rimette?

Tra tutti il Movimento 5 Stelle (M5S). Il partito pentastellato rischia di essere particolarmente penalizzato, perché gran parte del suo elettorato si trova al Sud, una regione dove tradizionalmente l'affluenza alle urne per le europee è più bassa. «Per i meridionali l’Europa è distante. È un voto che non li tocca da vicino», afferma il politologo D'Alimonte in un'intervista a Repubblica. Con l'aumento dell'astensionismo, il M5S potrebbe vedere un calo significativo dei voti riducendo il suo peso politico e la sua rappresentanza nelle istituzioni europee. Più a rischio anche i partiti che cercano di superare la soglia di sbarramento del 4 per cento, per i quali anche un voto può fare la differenza. Ma l'astensionismo mette in allarme anche per la Lega, che si trova ormai da mesi in un duello diretto con Forza Italia per conquistare una fetta significativa dell'elettorato di centrodestra.