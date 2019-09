Se le hit di Rino Gaetano diventano gli inni di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia

Rino Gaetano era di sinistra? Boh. Il suo hit "Il cielo è sempre più blu" diventò un inno del centrosinistra nelle ultime stagioni. Ora se l'è preso Fratelli d'Italia e risuona ogni giorno alla festa di Atreju. Ma soprattutto, alla kermesse di Giorgia Meloni, la canzone-manifesto di Rino Gaetano che tutti in platea cantano in coro prima di ogni evento è "A mano a mano". Ci si alza in piedi e si canta a squarciagola sotto il tendone grande all'Isola Tiberina: "E a mano a mano mi perdi e ti perdo / E quello che è stato mi sembra più assurdo / Di quando la notte eri sempre più vera / E non come adesso nei sabato sera / Ma, dammi la mano e torna vicino / Può nascere un fiore nel nostro giardino / Che neanche l'inverno potrà mai gelare / Può crescere un fiore da questo mio amore per te...". Chissà che cosa ne penserebbe Rino. © RIPRODUZIONE RISERVATA