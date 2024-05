Martedì 28 Maggio 2024, 06:51

Vitaliano Esposito ha indossato la toga per quasi cinquant’anni (dal 1963 al 2012) raggiungendo il vertice della gerarchia della magistratura e andando in pensione da procuratore generale della Cassazione, è uno dei pochi che, tra i suoi colleghi da sempre sostiene la necessità della separazione delle carriere.

Nel 2011 nel corso di un’audizione alla Camera lei aveva spiegato perché ritenesse la separazione della carriere tra pm e giudici, non solo opportuna ma necessaria. Oggi si discute ancora lo stesso tema.

«Mi sembra strano che mi venga chiesto ora un parere, dopo che, oltre dieci anni or sono, fu addirittura imposto il silenzio stampa sulla mia audizione, come denunciò successivamente su Radio radicale Valerio Spigarelli, all’epoca presidente dell'Unione delle camere penali. Perché fu imposto un silenzio stampa? Forse perché la mia stella polare è solo il rispetto della dignità della persona e dei diritti e delle libertà fondamentali e forse perché nessuno riesce a qualificarmi come di destra o di sinistra (se ancor si può parlare di questa distinzione) e non vuole concedere un vantaggio all'antagonista sostenendo o avversando il mio dire».

Il suo punto di vista è sempre lo stesso?

«Il mio punto di vista non è cambiato: se oggi la garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura da ogni altro potere dello Stato è dato dall'esistenza di un Consiglio superiore, vorrei che qualcuno mi spiegasse perché mai questa garanzia non dovrebbe essere assicurata da due consigli superiori autonomi ed indipendenti tra loro e da ogni altro potere dello Stato».

Eppure i suoi colleghi temono che la modifica costituzionale possa sottoporre il pm al potere esecutivo

«Sul rischio di una sottoposizione del pm all'esecutivo, vorrei leggere il testo della proposta di riforma».

Difendono anche la comune formazione di pm e giudici.

«L'identità culturale della giurisdizione dovrebbe essere perseguita attraverso corsi di formazione comuni a giudici, pm e avvocati e approfondendo anche le sentenze di Strasburgo. Il vero problema della separazione delle carriere è il rischio di creare un corpo separato dello Stato, del tipo della famigerata prokuratura russa. È questa la ragione per cui occorre leggere il testo. Ma la separazione delle carriere fra pubblici ministeri e giudici è la conseguenza logica e razionale della riforma del processo penale in senso accusatorio avvenuta nel 1989. Dovremmo leggere la proposta, per stabilire se si profilino davvero rischi per l’indipendenza e l’autonomia o se stiamo solo discutendo in astratto».

Chi difende la necessità della separazione delle carriere fa riferimento alla riforma Vassalli che ha modificato il sistema inquisitorio in accusatorio.

«Ma è mai possibile che nessuno si sia mai chiesto perché al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, il giudice istruttore - il magistrato più potente d'Italia - passò nei ranghi del pubblico ministero? Vassalli diceva che per applicare bene il nuovo codice era necessario cambiare la testa a molti magistrati. Si tratta di un fatto culturale. La cultura di molti magistrati resta di tipo inquisitorio. Il codice Rocco, sulla falsariga del codice napoleonico ancora vigente in Francia, ne aveva stemperato molti aspetti, ma il passaggio ad una cultura di tipo accusatorio, estraneo alla nostra tradizione, non è stato facile».

Nella sua audizione del 2011, lei citava il commissario dei Diritti umani al Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg che diceva come fosse necessario gettare un “firewall” tra pm e giudice. Come unica via per garantire armi pari alle parti.

«E non è certo un caso che nei sistemi di tipo accusatorio, se per errore un giudice si trova in ascensore insieme a un pm, quel giorno il giudice non potrà più tenere udienza con il pubblico ministero. E non mi sembra un segno di garanzia che oggi i pm siano del tutto appiattiti sulla polizia giudiziaria. Sono un blocco monolitico con gli investigatori e con i periti e, nella fase delle indagini preliminari, relegano in un angolo il giudice, senza possibilità di intervento della difesa».

Cosa pensa del Csm per i componenti togati del Csm

«Il sorteggio è l’unico strumento che possa salvare la magistratura. Le correnti sono espressioni di corporativismo, non c’è più ideologia. Le nomine si fanno in base agli accordi tra correnti».

Non pensa che gli accordi possano esserci comunque e che sia rischioso un sorteggio, quasi qualunquista?

«È un purtroppo un prezzo che bisogna pagare. Se i magistrati sono tutti bravi e possono tutti assicurare a tutte le parti un giusto processo, perché mai non potrebbero contribuire al funzionamento dell’organizzazione giudiziaria?»