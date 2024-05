Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:00

Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione, prima Presidente della Corte di Appello di Milano e L'Aquila, il Paese ha bisogno di questa riforma?

«La riforma della giustizia di cui abbiamo bisogno c’è già. Si chiama riforma Cartabia e interviene sulle reali emergenze».

Quale?

«Rafforzare innanzitutto la funzione di controllo dell’ufficio Gip - Gup, il vero snodo dei rapporti tra pm e giudice. Questo ufficio deve essere enormemente potenziato per ridare al Gip i poteri necessari a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ministero»

Ad esempio?

«Capire se ha ecceduto nei tempi delle indagini, se la formulazione dell’accusa ha una reale consistenza, se il pm si muove su un terreno di legalità formale e sostanziale, se ci sono i presupposti perché si celebri un processo penale, perfino la qualità dell’imputazione viene sottoposta all’esame del Gip. Che al termine delle indagini può rinviare a giudizio solo se c’è una obiettiva prognosi di condanna dell’imputato».

Dunque gli strumenti per intervenire ci sono già.

«Certo, nella riforma Cartabia che deve essere attuata. Nel frattempo lo scorso governo ha approvato un decreto legislativo sul rafforzamento della presunzione di innocenza, in ottemperanza a una direttiva europea».

Cosa pensa della separazione delle carriere?

«Un progetto solo ideologico, di cui ora non avevamo bisogno. Non porterà maggiore efficienza o più garanzie».

Perché?

«Produrrà l’effetto opposto a quello sperato. Un distacco ulteriore tra pm e giudici avvicinerebbe ancora di più i primi alla narrazione mediatica e all’opinione pubblica. Nessuno potrà impedire agli inquirenti di avere rapporti con l’informazione o addirittura con il governo».

Insomma un boomerang.

«Sì e ripeto non ne vedo il bisogno. I giudici italiani specie negli ultimi anni hanno mostrato di sapere cosa significano terzietà e imparzialità in tanti processi. Basta vedere il numero di assoluzioni rispetto alle proposte della pubblica accusa».

La riforma, sostiene il governo, servirà ad arginare lo strapotere delle correnti togate.

«Faccio una premessa. Trovo offensivo che si pensi di estrarre a sorte i magistrati, rappresentanti di un Potere dello Stato, per il Csm. Non voglio eludere il problema: le correnti hanno spesso travalicato i loro compiti negli anni, perfino tradito i valori con cui sono nate. E certo, capita che i voti e le deliberazioni all’interno dei Consigli siano stati determinati da posizioni correntizie».

Allora qual è il punto?

«Il primo: oggi le correnti sarebbero le prime a pagare un prezzo alto se non scegliessero i migliori candidati. Non dimentichiamo che il giudice amministrativo può annullare le nomine del Csm. Chi sceglie il capo di un ufficio deve metterci la faccia. Il secondo punto: facciamo attenzione a non interrompere una crescente responsabilizzazione delle correnti delegittimando con il sorteggio una magistratura che è composta da tante persone colte e per bene. Ma vorrei aggiungere una riflessione sulla riforma».

Prego.

«Non si tratta di una modifica leggera, ma di un intervento che cambia in profondità l’impianto costituzionale voluto nel 1948. Non dai magistrati ma da persone sagge, i costituenti, e in particolare da Calamandrei, il presidente degli avvocati italiani. C’era davvero bisogno di sovvertire questo impianto, mentre c’è ancora una organica riforma di sistema della giustizia a cui dare attuazione?».

Torniamo alla riforma Cartabia. Le “pagelle” per i giudici sono una giusta intuizione?

«Il vero problema sarà attuarle, con un aggravio sicuro del lavoro al Csm. E non vanno al cuore del problema: la necessità di un consiglio giudiziario distrettuale forte, che possa contare anche sull’esperienza e sulla libertà di espressione di avvocati e professori».

In definitiva, tempismo sbagliato?

«Il legislatore dovrebbe avere la saggezza di fermarsi. La riforma del processo penale sta dando risultati molto buoni, le statistiche relative agli obiettivi del Pnrr parlano chiaro. Come ho detto, la vera urgenza è intervenire sull’ufficio di Gip e Gup. Se non si rafforza la loro posizione si ritorna alla riforma Vassalli del 1989 che ha costruito una figura di Gip fragile. Non è stata la mancata separazione delle carriere ma questo il vero deficit iniziale. Avere previsto un Gip estremamente debole, senza un potere di controllo efficace sull’operato del pm, sui tempi e sulla qualità delle indagini. Ovviamente ulteriori riflessioni potranno svolgersi dopo avere letto attentamente il progetto di riforma costituzionale».