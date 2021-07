Riforma Giustizia, M5s alza le richieste: sospeso il consiglio dei ministri. «Possibile astensione» dei cinquestelle

Giovedì 29 Luglio 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:32

Il premier Mario Draghi intende chiudere entro oggi la riforma della giustizia e il tema entra sul tavolo del Consiglio dei ministri. Ma al momento la riunione è sospesa. Non si è infatti ancora chiusa la trattativa sulla riforma Cartabia. Uno dei nodi che ha bloccato il cdm è sui reati riconducibili al 416 bis.1 che, secondo M5s, devono restare fuori dalla griglia dell'improcedibilità: nessun timing né in appello né in Cassazione. Richiesta del M5S che sarebbe rimasta fuori dalla bozza di proposta avanzata in queste ore dal governo, e che avrebbe spinto il leader in pectore Giuseppe Conte e i ministri 5 Stelle alla linea dura: «Si inseriscano nel testo o per noi l'intesa sulla riforma Cartabia non c'è», spiegano fonti qualificate all'Adnkronos.

APPROFONDIMENTI IL RETROSCENA L'ultimatum di Draghi IL FOCUS La politica stringe i tempi TRIBUNALE Foto LE MISURE Green Pass su treni e aerei in vigore dopo Ferragosto

Giustizia e Green pass, la politica stringe i tempi per non rinviare le vacanze

Riforma giustizia, la bozza

Tempi più lunghi per l'improcedibilità dei reati di mafia, terrorismo, violenza sessuale, droga. E una norma transitoria fino a tutto il 2024 per l'entrata a regime della nuova prescrizione. È la mediazione sulla quale si sarebbe dovuto esprimere il Consiglio dei ministri, per poi portare il testo in Parlamento per l'approvazione. Tra le modifiche concordate ci sarebbero anche, spiegano diverse fonti di governo, i reati del 416 bis.1. In ogni caso, sottolineano fonti qualificate, sul testo approvato oggi dal Cdm non ci saranno ulteriori spazi di mediazione.

Giustizia, ultimatum Draghi: «Accordo o la conta in aula»

Ipotesi astensione

E ci sarebbe anche l'ipotesi dell'astensione in Consiglio dei ministri da parte della delegazione del M5S sulla bozza d'intesa sul ddl processo penale. L'ipotesi, spiegano fonti di primo piano del Movimento, sarebbe emersa nel corso della girandola di riunioni dello stato maggiore del M5S, a conferma del fatto che, al momento, la bozza d'intesa ancora non convince al 100% il Movimento.