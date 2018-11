Rifiuti, governo diviso. Di Maio a Salvini: «Gli inceneritori non c'entrano una ceppa»

Ultimo aggiornamento: 18:02

Il governo si divide sulla necessità di costruire inceneritori per risolvere il propblema dei rifiuti. «Occorre il coraggio di dire che serve un termovalorizzatore per ogni provincia perché se produci rifiuti li devi smaltire», ha detto oggi Matteo Salvini, ministro dell'Interno, a Napoli per il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza. «A metà gennaio va in manutenzione l'unico termovalorizzatore della regione - ha affermato - è in pratica una emergenza annunciata. C'è veramente una incapacità folle dall'emergenza del 2008 siamo tornati indietro, ma nessun miglioramento».«Io sono per costruire e non per i no, perché con i no non si va da nessuna parte. Questo vale soprattutto per gli enti locali, penso a tutti quei sindaci e alla stessa regione Campania che ha sempre detto no, no, no e i rifiuti cosa facciamo? Li facciamo gestire alla camorra?», ha insistito Salvini.«Quando Acerra si ferma per la manutenzione a gennaio - ha aggiunto il vice premier - io voglio che ci sia una soluzione per i napoletani e per i campani. In Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori e in Campania uno e noi lombardi non stiamo morendo. Il rischio sanitario è in Campania, quindi il contratto l'ho letto, riletto e scritto ma qua c'è da dare risposte a mamme e papà e bambini che non meritano di pagare tasse sui rifiuti e vivere fra roghi tossici e discariche abusive. Io non vorrei che fra due mesi Napoli e la Campania avessero un'emergenza sanitaria. Nel contratto di governo si parla di soluzione al problema dei rifiuti che o spariscono o evaporano o li mangiamo o li valorizziamo o li inceneriamo o li mettiamo in discarica».«Quando si viene in Campania e si parla di terra dei fuochi si dovrebbero tener presenti la storia e le difficoltà di questo popolo. La terra dei fuochi è un disastro legato ai rifiuti industriali (provenienti da tutta Italia) non a quelli domestici. Quindi gli inceneritori non c'entrano una beneamata ceppa e tra l'altro non sono nel contratto di Governo», replica su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio che fa riferimento, senza citarlo, a quanto affermato da Salvini sui rifiuti in Campania.«Lotta alla contraffazione, contrasto alle organizzazioni criminali, video-sorveglianza del territorio, bonifiche ed economia circolare. Tutte cose che sono nel contratto e che stiamo affrontando con il Ministero dell'Ambiente di questo Governo», aggiunge il leader M5s.