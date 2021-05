Riaperture, slitta la cabina di regia alla settimana prossima: «Ragionevolezza e prudenza»

​Riaperture, la linea ribadita dal premier Mario Draghi «ragionevolezza e prudenza» fa slittare alla settimana prossima la cabina di regia che, dunque, non si terrà questa settimana. A quanto apprende l'Adnkronos, resta questa la linea di Palazzo Chigi, che conferma la tabella di marcia: in settimana via libera al dl sostegni bis - in Cdm tra giovedì e venerdì - con quaranta miliardi per rimettere in carreggiata i settori più falcidiati dalla crisi innescata dal Covid; poi la settimana prossima - in base a dati 'consolidati' - una cabina di regia su possibili nuove aperture, che verranno dettate dai numeri.

La rotta resta infatti quella ribadita dal premier Mario Draghi a Porto, a margine del summit europeo, ovvero riaperture nel segno della «ragionevolezza e della prudenza», spiegano fonti vicine al presidente del Consiglio. Confermando che, nella riunione di oggi sul dl sostegni bis, la richiesta di un 'tagliando' su eventuali allentamenti delle misure anti-Covid già venerdì è stata sollevata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, quando Draghi avava già lasciato la riunione.

Il Cdm di oggi

​Coprifuoco e riaperture sono i temi al centro del Consiglio dei ministri di oggi, con la ministra Maria Stella Gelmini e la delegazione di Forza Italia al governo che chiedono che il tagliando all'ultimo decreto Covid venga fatto questa settimana. La stessa richiesta è stata avanzata, si apprende dalle stesse fonti, anche dai ministri Giancarlo Giorgetti della Lega e Elena Bonetti di Italia Viva. I temi riaperture e coprifuoco, spiegano fonti di governo della Lega, è stato infatti posto anche dal ministro Giancarlo Giorgetti nel corso della riunione di questa mattina a Palazzo Chigi. Secondo le stesse fonti Giorgetti, in particolare, ha «chiesto e ottenuto entro la settimana la valutazione dati» epidemiologici.

«La convergenza di tutte forze rispetto alla prossima cabina di regia è un fatto positivo. Non ci siamo invece con la propaganda di chi continua a fare uscite nel segno dei distinguo, costruendo una narrazione di contrapposizione che non si adatta al periodo storico che stiamo vivendo». Lo fanno sapere fonti del Movimento 5 Stelle

Pd: ok a discussione su riaperture se dati lo permettono

Il Pd è favorevole a discutere nella prossima cabina di regia di riaperture, se i numeri migliorano e se la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati. È quanto si apprende da fonti dem dopo la riunione di oggi a Palazzo Chigi sul dl sostegni bis.

Mozione Lega-FI per stop coprifuoco e riaperture

Riaprire ciò che ancora è chiuso, stop coprifuoco alle 22, serrande alzate nei centri commerciali anche nel fine settimana, via libera alle cerimonie, impianti sportivi attivi a partire dagli stadi. Sono solo alcune delle richieste del centrodestra di governo e contenute in una mozione presentata al Senato. L'obiettivo - informa la Lega - è quello di imprimere un'accelerata alla riapertura in sicurezza di tutte le attività e alla conseguente ripresa economica del Paese.

Centri commerciali: «Perdite per 40 miliardi da inizio pandemia»

Dall'inizio della pandemia i centri commerciali e gli outlet hanno registrato «oltre 40 miliardi di perdite, 8 miliardi di entrate in meno nelle casse dell'erario». Lo stima Alberto Frausin, presidente di Federdistribuzione, che oggi, insieme alle altre associazioni di categoria, ha incontrato esponenti politici per sensibilizzare il governo a riaprire nel weekend centri commerciali, parchi commercial e outlet. «Il nostro settore, che incide per l'8% del pil a livello nazionale, è l'unico settore senza data di riapertura», spiega Frausin e «ogni weekend di chiusura sono 150 milioni di mancati incassi per lo Stato».

Turismo, FdI presenta al ministro Garavaglia proposte per il rilancio del settore

Questa mattina una delegazione di Fratelli d’Italia guidata dall'onorevole Francesco Lollobrigida, capogruppo FDI alla Camera dei deputati, in un clima di cordialità e proficuo confronto ha incontrato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, per presentare le proposte per programmare il rilancio del settore turistico. “Le nostre città, la nostra Nazione, hanno bisogno di rilanciare il Turismo. Oggi, con i nostri assessori al Turismo, al presidente delle Marche Acquaroli e ai nostri responsabili del settore, abbiamo incontrato il ministro Garavaglia al quale abbiamo presentato proposte di assoluto buonsenso per tentare di risollevare un comparto senza guardare a posizioni ideologiche, tentando anzi di superarle in nome di un interesse comune che deve fare della nostra Patria un volàno economico grazie a un settore strategico”, ha detto a margine dell’incontro il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Gianluca Caramanna, responsabile dipartimento Turismo FDI, ha sottolineato l’importanza “dell’abolizione totale del coprifuoco, perché soltanto così potremmo riprogrammare i flussi turistici e far ripartire i nostri territori”. “Abbiamo avuto modo di illustrare le opportunità di sviluppo della Regione Marche, soprattutto puntando sulla strategia di rilancio di borghi e residenze rurali, per dare un’offerta aggiuntiva rispetto ai circuiti tradizionali per valorizzare il patrimonio ambientale ed enogastronomico della nostra terra”, ha sottolineato il presidente delle Marche, Francesco Acquaroli. “Abbiamo anche rimarcato – ha aggiunto Riccardo Zucconi, deputato e capogruppo FDI Commissione X - i problemi che derivano dall’applicazione della direttiva europea Bolkestein, che in Italia di fatto blocca l’attività di balneari e ambulanti”. Il senatore e membro della Commissione Bilancio al Senato, Nicola Calandrini, ha sottolineato “l’importanza di eliminare i bonus inutili per intervenire sui costi fissi delle aziende”. “Per la Sicilia, parlando anche di Trasporti, un tema che si intreccia strettamente con quello del Turismo, abbiamo chiesto di intervenire anche sui costi degli aerei per calmierare i prezzi dei biglietti, puntando anche su infrastrutture alternative. Importante anche modificare i controlli sulla regolarità contabile e fiscale per erogare con più velocità contributi alle aziende del settore”, ha affermato Manlio Messina, assessore al Turismo della Regione Sicilia. Lara Magoni, assessore al Turismo della Regione Lombardia, ricorda che il turismo internazionale “rappresenta il 60% dell’economia regionale. Per questo è opportuno intervenire sul credito di imposta per le strutture ricettive. Attenzione dovrebbe essere assicurata anche alle città d’arte, che a causa del Covid hanno pagato un prezzo altissimo in termini di mancate presenze di turisti, soprattutto stranieri”. “Per i borghi della Calabria ci faremo promotori di una proposta di legge che viaggi in parallelo con il Recovery plan, puntando a una fiscalità che preveda zero tasse per 5 anni. Solo così potremo ridare fiducia al comparto”, ha sottolineato l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Fausto Orsomarso. “In Liguria, per far ripartire il settore turistico, abbiamo bisogno di più mezzi di trasporto. Inoltre è necessario diminuire la distanza prevista sulle spiagge, per poter aumentare le postazioni disponibili nei nostri stabilimenti balneari”, ha spiegato infine l’assessore al Turismo della Regione Liguria, Giovanni Berrino.

