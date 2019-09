«Se vogliono fare il partito di Bandiera Rossa avranno il mio rispetto ma non il mio aiuto. Ma

Bandiera Rossa non sarà mai la mia canzone». Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, ospite di «Non è l'Arena», su La7. «Credo che Bersani e D'Alema rientreranno. Ma oggi le cose che bisogna fare per il futuro dell'Italia è continuare a parlare di D'Alema?», aggiunge Renzi. © RIPRODUZIONE RISERVATA