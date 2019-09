Renzi vs Salvini, a metà ottobre il primo duello in tv

Ad annunciarlo è stato Matteo Renzi che nella sua e-news afferma: «Mi fa piacere che Salvini abbia accettato la proposta di confronto lanciata a Porta a Porta. Tra il 15 e il 17 ottobre, su Rai1, finalmente ci confronteremo con l'omonimo. Sarà divertente». Preparare i popcorn, dunque. E le curve da stadio. Quale dei due Matteo vincerà il duello televisivo? Questo già si annuncia come uno degli appuntamenti elettorali più importanti dell’autunno. Entrambi giovani, entrambi leader indiscussi dei loro schieramenti, in un faccia a faccia tu non si sono incontrati mai. Non vediamo l’ora di vederli. E non sarà un match leggero. © RIPRODUZIONE RISERVATA