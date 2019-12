Prescrizione, Renzi apre a Forza Italia: «Bene la proposta di legge Costa»

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prescrizione lunga prevista dalla riforma Bonafede non piace a, che a sorpresa apre alla proposta di rinvio contenuta nel disegno di legge diSulla prescrizione «condivido totalmente la proposta di Costa», ha detto il leader di Italia Viva a Non è l'Arena su La7. «È molto arzigogolata la riforma, in base all'accordoe alla riforma Bonafede lo stop dovrebbe entrare in vigore a gennaio. Non so che accordo troveremo. Ci si può mettere una toppa, forse».Italia Viva potrebbe dunque votare con gli azzurri il testo di legge che arriverà in aula a Montecitorio la prossima settimana. Anche il Pd potrebbe intervenire con propri emendamenti sostenendo il provvedimento dell'opposizione.