Renzi: mio padre non più indagato quello di Dibba resta fascista

Matteo Renzi sferra un nuovo affondo ai 5Stelle. «Dopo la richiesta di archiviazione mio padre ha comprato una pagina a pagamento sul Resto del Carlino - La Nazione per annunciare che lascia tutto», racconta nella sua e news settimanale.



«Sono molto colpito da questo gesto di mio padre, considerando tutto ciò che gli è stato rovesciato addosso specie dalle altre forze politiche. Ricordo le tonnellate di fango dei Cinque Stelle, a cominciare da quando il padre di Di Battista si dichiarò "fascista" e suo figlio disse: "Sono orgoglioso di mio padre, non è come il padre di Renzi, non è indagato". Le cose cambiano: mio padre non è più indagato, il padre di Di Battista invece rimane un fascista». © RIPRODUZIONE RISERVATA