Renzi, i 12 senatori che passano a Italia Viva. Conzatti da FI a Italia Viva

Ecco i senatori che passano a Italia Viva. Matteo Renzi porta in Italia viva 12 senatori. Lasciano infatti il Pd oltre all'attuale ministro per le politiche agricole Teresa Bellanova i senatori: Francesco Bonifazi, Eugenio Comincini, Leonardo Grimani, Giuseppe Cucca, Davide Faraone, Nadia Ginetti, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Valeria Sudano, Mauro Maria Marino e Daniela Sbrollini.

«Ho deciso di accettare l'invito che mi ha rivolto Matteo Renzi di partecipare sin dal principio, senza attese e tatticismi, alla fondazione di Italia Viva». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Donatella Conzatti ex Scelta civica. «Una casa dei riformisti e dei liberaldemocratici - aggiunge Conzatti - libera dalle contraddizioni interne mai risolte nel Pd e fieramente incompatibile con forze sovraniste che è ormai velleitario pensare di poter arginare con logiche diverse dalla contrapposizione politica». «In assenza di novità politiche di rilievo, - spiega - sarei rimasta nel gruppo parlamentare di FI, dove ho trovato e conosciuto molte persone di grande spessore umano, politico e culturale, molte delle quali vivono con disagio non dissimile dal mio la crescente consapevolezza di non poter più arginare, ma ormai soltanto subire le posizioni di matrice sovranista e antieuropeista. In questo scenario è nato un nuovo progetto autenticamente europeista, popolare e liberale: tutto ciò per cui mi sono sempre impegnata in politica. Non posso che anteporre, a ogni altra valutazione tattica su rischi, opportunità e piccole e grandi paure, il coraggio di dare il mio contributo perché Italia Viva abbia successo».



Ultimo aggiornamento: 16:58

