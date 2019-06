Renzi scommette che il governo giallo-verde reggerà e non si andrà al voto. In una intervista al Sole 24ore rivendica anzi un merito che potrebbe consentire di evitare la procedura di infrazione Ue: «Per me la procedura è già evitata - sottolinea - il merito non è di Conte, ma del boom delle entrate. E segnatamente della digitalizzazione del fisco con la fatturazione elettronica varata dai governi Pd». Renzi sottolinea che il paese è guidata secondo criteri "alolescienziali" e si appella ad una reazione da parte del Partito della Crescita ad una politica contraria a chi crea lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA