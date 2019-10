Scouting renzista in Forza Italia, ecco i dieci parlamentari che piacciono a Matteo

Ultimo aggiornamento: 12:17

Il premier Conte è al Copasir per rispondere sulla vicenda russo-americana e le attenzioni sono tutte per lui. Ma intorno a questo evento, c’è tutto un parlare - tra Camera e Senato - su chi saranno gli altri dieci parlamentari che, da qui a Natale, Matteo Renzi ha assicurato che arriveranno a Italia Viva.Sul lato Centrodestra, grandi aspettative da parte dei renziani. Gli oggetti del desiderio sono tanti, qualcuno di questi non arriverà mai, qualcun altro magari sì e comunque la speranza dei renzisti è rivolta a pezzi importanti di Forza Italia. Fra i parlamentari che si stanno guardando attorno ci sarebbero - secondo chi cura lo scouting Italo-vivaista - amici personali di Renzi come il toscano Massimo Mallegni, e poi lo stimatissimo Osvaldo Napoli, Andrea Cangini, Matteo Perego, Francesco Cannizzaro, Felice Maurizio D'Ettore, Enzo Fasano e Luigi Casciello, e i molto concupiti Enrico Costa e Alessandro Cattaneo.E ancora: i senatori Domenico De Siano (coordinatore regionale in Campania), Dal Mas e Berardi, le senatrici Masini e Siracusano, l’eletto all’Estero Fantetti, il veneto Andrea Causin che viene dal Ppi poi Margherita. Alcuni di loro i voti sul territorio li hanno, altri no. I primi sono i più attenzionati, ovviamente. suonati, graditi,