Renzi all'assemblea di Italia Viva: «Una federazione con Azione, ma io non lascio il campo»

«Proporrò di votare un mandato a fare l'accordo di federazione con Azione e Carlo Calenda». Così Matteo Renzi aprendo l'assemblea nazionale di Italia Viva a Milano. «Vi chiederò di fare una federazione e non un partito da subito e questo porterà Iv a cambiare un po' fisionomia», ha aggiunto Renzi sottolineando che «avremo bisogno di fare un tesseramento per il 2023 e poi - ha concluso - proporrò, una volta fatta la federazione, di fare modifiche con un impegno: che io non lascio il campo».

«Volevo ricordare agli amici del Partito Democratico che una volta c'era un tempo in cui il Pd vinceva le elezioni con il 40,8 per cento e quella stagione è finita perché avete fatto la guerra a chi vi faceva vincere e avete portato indietro chi vi faceva perdere», ha proseguito Renzi.

Renzi, inchiesta Open: Nordio ordina l’ispezione sui pm. «Accertamenti rigorosi»

«Parte da noi una storia nuova che possa costruire l'alternativa che merita questo Paese. Il governo Meloni ha già dimostrato il suo volto». Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l'incontro “Parte da noi”, criticando anche la manovra, che «è contro i poveri».