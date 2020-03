Sono ore molto difficili. Condivido con voi tre concetti. Primo: Dobbiamo seguire le regole che il governo dà, altrimenti è anarchia. Secondo: il governo si faccia aiutare da personalità capaci di gestire comunicazioni e processi in emergenza. Terzo: Sull'economia ci vediamo mercoledì in Senato. Ma servono subito misure per garantire liquidità a famiglie e imprese». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA