© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La risposta è stata bellissima: circa 500 persone si sono già prenotate. Mi spiace solo che siano ancora pochele ragazze: circa il 30% mentre io voglio arrivare al 50%, perché la di genere deve essere una priorità anche nelle iscrizioni». Lo Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito di "Meritare l'Italia", la scuola di formazione dedicata agli under 30 in programma dal 21 al 24 agosto.«C'è tempo fino al 31 luglio per iscriversi. Potete iscrivervi qui e potete segnalare a figli, nipoti, amici questa opportunità. Soprattutto fanciulle! Saremo al Ciocco, in un luogo magnifico, dal 21 al 24 agosto, io starò tutti i giorni con gli studenti e per finanziare la scuola chiediamo un contributo di 100euro ai ragazzi maanche una mano a chi può darcela -prosegue il senatore del Pd-. Personalmente metterò un mese di stipendio da senatore, il mese di agosto. Ma ho già ricevuto tante altre disponibilità».