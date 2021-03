Renzi, i genitori vanno a processo: sono accusati di «bancarotta fraudolenta»

Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex premier e leader di Iv Matteo Renzi, sono stati rinviati a giudizio per l'inchiesta per il fallimento delle cooperative “Delivery Service Italia”, “Europe Service” e “Marmodiv”, che conta in totale 18 imputati. Bancarotta fraudolenta e emissione di fatture false i reati ipotizzati a vario titolo. Per questa inchiesta i genitori di Renzi due anni fa furono arrestati.

