Il Pd va alla guerra delle fake news, ma si divide: in campo le iniziative di Zingaretti e quelle di Renzi

Il tema delle fake news unisce le anime del Pd. Che però sembra muoversi diviso anche in questo. Oggi pomeriggio il vicesegretario Andrea Orlando e il responsabile comunicazione Marco Miccoli presenteranno le iniziative legali del Nazareno contro le notizie false che girano in rete. Renzi, venerdì prossimo 12 luglio al Teatro Puccini di Milano presenterà un' iniziativa sempre di lotta alle fake news. Intanto Zingaretti attacca: «Adesso basta. Gli attacchi al Partito Democratico sul web stanno diventando diffamazione. Per questo un team di avvocati è al lavoro per avviare azioni legali, fossero anche 100 al giorno. È tempo di reagire con forza, segnalateci tutto quello che vedete in rete». © RIPRODUZIONE RISERVATA