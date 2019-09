Renzi, Di Maio: scissione Pd non è un problema, andiamo avanti

«Nessuna sorpresa». Di Maio ostenta serenità di fronte alle scissione di Renzi dal Pd. «Di certo - dice - per noi non rappresenta un problema, anche perché le dinamiche di partito non ci sono mai interessate. Lavoriamo per gli italiani, solo a loro dobbiamo dare risposte».

Salvini: scissione Pd una storia annunciata, Renzi è il nulla

«Ogni singolo eletto del M5S ha un solo obiettivo - continua di Maio - risolvere le problematiche dei cittadini. E ora che il governo è al completo dobbiamo lavorare con serietà e determinazione e portare a casa altre importanti misure per il Paese come il taglio dei parlamentari».

Da Palazzo Chigi, invece, viene espressa «perplessità» per l'operazione di Renzi e viene sottolineata la singolarità dei tempi scelti dall'ex premier di Pontassieve.



Ultimo aggiornamento: 13:10

