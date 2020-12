La norma di base da osservare per i prossimi giorni è una sola: stare il più possibile a casa. E' fondamentale far scendere il numero dei nuovi contagi giornalieri in Italia che anche ieri sono arrivati intorno a quota 15.000. Troppi. Con questi numeri a gennaio rischiamo una terza ondata micidiale. Se proprio dovete uscire vanno comunque rispettate con scrupolo le regole sul distanziamento e sulla pulizia delle mani. Anche perché il lockdown natalizio sarà dolce. L'ultimo decreto legge concede infatti la possibilità di uscire anche dal proprio Comune (ma non dalla Regione) per recarsi nella seconda casa oppure per andare a trovare parenti e amici al massimo una volta al giorno e al massimo in due persone eventualmente accompagnati da bambini o ragazzi di età inferiore ai 14 anni.

PRECAUZIONI INDISPENSABILI

La possibilità di ospitare per il cenone parenti o amici, anche se pochi, rende questa occasione di convivialità un possibile strumento di diffusione del contagio. E' bene allora prendere alcune precauzioni specie per le famiglie che hanno la fortuna di frequentare i propri nonni.

«Le precauzioni iniziano dall'ascensore - dice il professor Carlo Signorelli del San Raffaele di Milano - Meglio non prenderlo oppure utilizzarlo uno alla volta». Una volta nell'appartamento è opportuno togliersi le scarpe e ricordarsi di mantenere sempre le distanze. Niente abbracci, dunque, e men che meno strette di mano. Anche il bagno è pericoloso: meglio che gli ospiti usino propri asciugamani.

Il locale dove si mangia va areato spesso, almeno ogni mezz'ora.

«Un'altra regola inderogabile - sottolinea Signorelli - E' di non condividere piatti, bicchieri e posate. Brindisi vietato e ognuno si tenga stretto il suo bicchiere». Attenzione infine anche al telefonino che va tenuto pulito e mai prestato a orecchie diverse dalle nostre al momento degli auguri ai parenti lontani.

