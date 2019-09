Regionali Umbria, Pd-M5S vicini all'accordo: spunta il nome di Francesca Di Maolo

Alla fine potrebbe essere Francesca Di Maolo la candidata Pd-M5S per le Regionali in Umbria. «È una delle ipotesi di candidatura unitaria a cui si potrebbe arrivare», fanno sapere fonti del Pd quando sono passati pochi minuti dalla pubblicazione dei risultati del voto su Rousseau che ha dato il via libera al patto civico giallo-rosso con il 60,9%.

Non il sindaco di Assisi Stefania Proietti, dunque, ma un'altra donna "forte" della città di San Francesco. Luigi Di Maio ha incontrato la Di Maolo giovedì sera, in un hotel Perugia, dopo la sua visita ad Assisi. ​La Di Maolo è avvocato e presidente dell'Istituto Serafico di Assisi (che si occupa di bambini non vedenti e gravemente malati).

