Regionali Umbria, si candida l'imprenditore Vincenzo Bianconi (Federalberghi)

«Sono Vincenzo Bianconi imprenditore umbro di Norcia, come tanti sono innamorato della mia terra. È ora di ricostruire il futuro dell'Umbria perché è una regione straordinaria e civile che ha bisogno di fortissimi cambiamenti». Con queste parole il presidente di Federalberghi Umbria Vincenzo Bianconi accoglie l'invito a candidarsi a presidente dell'Umbria, alle prossime elezioni regionali.

«Invito che - spiega - tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto». «Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano - sostiene Bianconi - Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l'invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto». Per Bianconi, «è ora di ricostruire il futuro dell'Umbria, perché la nostra è una Regione straordinaria e civile che ha bisogno, però, di fortissimi cambiamenti: per l'Ambiente ed il Lavoro, per le Imprese, per il Paesaggio e la Cultura, per l'Università, la Sanità e la Ricerca, per le Infrastrutture ed i Trasporti, per la Sicurezza e la Legalità. Mi sono battuto per queste cose da cittadino e da imprenditore. Ora voglio dare il mio contributo in modo diverso, in una coalizione civica, sociale e politica. Possiamo finalmente reagire con nuove idee e forti investimenti. Come imprenditore ho sempre lavorato per rendere l'Umbria una regione più libera, bella e pulita, una terra migliore per noi e per i nostri figli. Vi chiedo una mano, perché insieme possiamo farcela».

«​Grazie a Vincenzo Bianconi per la sua scelta - ha subito twittato il segretario del Pd, Nicola Zingaretti - Una bella e forte candidatura. Sarà il candidato dell'Umbria, una terra meravigliosa. L'Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro».



