Regionali Umbria, Vasco Rossi colonna sonora della Lega vittoriosa

La Turandot, certo, e “vinceróóó....”, ma non solo Puccini. Il trionfo in Umbria di Matteo Salvini,Vasx della Lega, del Centrodestra anzi della Destracentro, nella notte in piazza a Perugia è stato celebrato in musica. Ed è spuntato nella playlist, ha giganteggiato nella colonna sonora Vasco Rossi. Umbria “liberata dal potere rosso”, grida Salvini, che cosa può descrivere meglio la cosa? Gli amplificatori sparano: “Liberi liberi siamo noi Però liberi da che cosa Chissà cos'è, chissà cos'è E la voglia, la voglia di ridere Quella voglia che c'era allora Chissà dov'è, chissà dov'è”.

Regionali Umbria, la rivincita di Salvini: «Il Colle adesso rifletta, governo senza futuro»

Il super hit è pronto ad essere riproposto a gennaio, dopo il voto nelle regionali in Emilia Romagna. Ma nella Lega temono che non andranno come queste elezioni umbre. Vabbè, “Liberi liberi” tornerà utile - dicono nel Carroccio - appena andremo alle politiche nazionali. Quello “sarà il grande momento della liberazione da Conte e da tutti gli altri”, assicura Salvini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA