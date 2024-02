Regionali Sardegna, Truzzu male nella sua città: a Cagliari Todde avanti di quasi 20 punti

Prosegue in Sardegna lo scrutinio per le elezioni regionali, con un vero e proprio testa a testa tra la candidata del campo largo Alessandra Todde e quello del centrodestra Paolo Truzzu. Quest'ultimo, sindaco di Cagliari dal 2019, sta ottenendo un pessimo risultato proprio nella città in cui è primo cittadino. In base ai dati resi noti finora, a Cagliari Alessandra Todde è avanti di quasi venti punti percentuali sul sindaco di FdI. Per ora sono state scrutinate 87 sezioni su 173: Todde è al 53,25% mentre Truzzu è al 34,61%.

Un dato rilevante se si pensa che in occasione delle elezioni amministrative del 2019 la coalizione che sosteneva Truzzu ha preso il 50,1%.

Le prime dichiarazioni

Tra i primi a commentare i risultati di Cagliari è Massimo Zedda, presidente dei Progressisti e sindaco della città prima di Truzzu: «Non era mai capitato che candidati alla carica di presidente perdessero in malo modo nelle città o nelle realtà dove vivevano o che amministrano». E continua: «Parrebbe una sconfitta su Cagliari città. Il sindaco della città che si candida a governare la Regione, se dovesse essere confermata una sconfitta nella città che amministra, sarebbe un dato negativo per il centrodestra».