Regionali, per il Piemonte M5S sceglie il consigliere Bertola

Giorgio Bertola, 48 anni, consigliere regionale uscente, è il candidato presidente del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Alle regionarie sulla piattaforma Rousseau ha ottenuto 1.540 preferenze battendo il competitore Luca Zacchero, che era risultato il più votato in provincia di Novara ma al secondo turno si è fermato a 596 voti.

Si sono ritirati invece gli altri candidati che in base al regolamento pentastellato avrebbero potuto contendergli il ruolo

di sfidante del governatore Sergio Chiamparino, in corsa per il secondo mandato con il centrosinistra, e dell'esponente che sarà scelto dal centrodestra. In pole position è al momento l'eurodeputato di Forza Italia Alberto Cirio.