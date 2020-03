Arriva il via libera del M5S alla votazione su Rousseau per chiedere agli attivisti della Liguria se sono "d'accordo ad aprire una trattativa con il PD e le altre forze civiche e politiche per le prossime regionali". La votazione ci sarà domani. Alla fine ha vinto la linea riformista del Movimento che da giorni, settimane chiedeva al reggente Vito Crimi la consultazione degli iscritti.