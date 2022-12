Pd-M5s, accordo nel Lazio. Bonelli: «Ci sarà lista rossoverde». Salvini su Rocca: «Sarebbe un'ottima scelta per il centrodestra»

«Ci sarà una lista rosso-verde alle prossime elezioni regionali, dentro il centrosinistra. Per quanto ci riguarda, la posizione di Conte non è assolutamente comprensibile sul piano politico. Oggi governano insieme al Partito Democratico, e insieme a Calenda - ma nessuno lo fa notare - con due assessore di valore, Corrado e Lombardi. Non capisco la ragione per la quale si debba consegnare alla destra la regione Lazio». Lo ha detto il deputato di Alleanza verdi-sinistra, Angelo Bonelli, durante un punto stampa.

Regionali Lazio, Matteo Salvini sostiene Rocca

«Sarebbe un'ottima scelta, i cittadini di Roma e del Lazio saranno in ottime mani». Lo assicura su twitter Matteo Salvini, con riferimento alla candidatura per la regione Lazio dell'ormai ex presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, tra i tre nomi della terna proposti al centrodestra da Giorgia Meloni ieri.

Francesco Rocca, chi è il candidato in pole per il Lazio: da avvocato antimafia a esperto in emergenze, il tecnico voluto da Meloni

Le dimissioni da presidente della Croce Rossa

«Ho deciso di presentare le mie dimissioni dalla carica di Presidente nazionale della Croce Rossa Italiana perché ho scelto di mettermi a disposizione del territorio. Come esperto di sanità pubblica, penso di poter portare un valore aggiunto: ho accettato una nuova sfida in cui credo fortemente». Così il Presidente della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca annuncia sul sito della Cri le sue dimissioni. Rocca è in pole per essere candidato per il centrodestra alla Regione Lazio.

Francesco Rocca si dimette dalla Croce Rossa: «A disposizione del territorio»

Il nome in pole per il centrodestra

Alla fine, tranne sorprese dell'ultima ora, sarà quello di Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa Italiana il nome del candidato del centrodestra per la sfida alla Regione Lazio, dove si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Rocca, su cui il Giorgia Meloni ha chiesto al centrodestra di convergere come candidato 'civicò, è stato preferito agli altri due candidati politici, proposti da Fdi, nella terna inviata agli alleati, alla Lega e a Forza Italia, dove figuravano anche Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e l'eurodeputato di Fdi Nicola Procaccini. Sul nome 'civicò sia il partito di Silvio Berlusconi, che quello di Matteo Salvini hanno fatto sapere di essere in sintonia con la leader di Fdi, non senza qualche mormorio da parte di Forza Italia che avrebbe preferito una candidatura politica.