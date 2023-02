Regionali Lazio. Donatella Bianchi, Alessio D'Amato e Francesco Rocca al Messaggero. I temi del confronto, dai rifiuti a sanità e lavoro

Rifiuti, trasporti, sanità, giubileo e lavoro: sono questi i temi toccati dai tre candidati alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle), Alessio D'Amato (centrosinistra) e Francesco Rocca (centrodestra) durante il confronto elettorale organizzato nella redazione del Messaggero. I tre candidati sono stati intervistati dal direttore Massimo Martinelli e dai capi redattori Barbara Jerkov e Marco Pasqua.

Trasporti regionali. Quali sono gli impegni a sei mesi da prendere con i pendolari?

Donatella Bianchi: “I servizi che abbiamo non sono da Paese civile, ci sono interventi necessari urgenti per la Roma-Lido, per la Roma-Viterbo, per le metropolitane. Serve un rafforzamento della collaborazione con il sindaco di Roma. Il Pnrr ci darà dei fondi per andare in questa direzione. Interventi urgenti e revisione dei contratti di servizio”.

Alessio D'Amato: “La sfida è sul ferro. Abbiamo avuto un'innovazione interessante fatta con Cotral così bisogna rafforzare il sistema del ferro. Abbiamo due elementi di gravità legato alle ferrovie concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo. Bisogna portare a termine il contratto per 20 nuovi treni della Roma-Lido e 18 sulla Roma-Viterbo. Sul treno per Ostia quattro entreranno in servizio entro l'anno”.

Francesco Rocca: “Questi treni potevano essere prenotati prima, c'è un problema di frequenze. Sono cresciuto a Ostia e quando ero giovane c'era il doppio delle corse che abbiamo oggi. Tutte le risorse possibili saranno messe per migliorare la qualità della vita dei nostri pendolari. Servirà anche per i turisti”.

Il futuro della Regione è stato affrontato puntando su Giubileo ed Expo.

Donatella Bianchi: “Dobbiamo collegare il territorio alla Capitale per beneficiare delle grandi opportunità che verranno, lavorando sull'intermodalità e sulle infrastrutture”.

Alessio D'Amato: “Il Lazio è una grande regione, con l'export al 17,4%. è un traino importante. Io proporrò un assessorato all'Economia del mare e bisogna sviluppare un marketing territoriale “made in Lazio”

Francesco Rocca: “Hanno avuto dieci anni di tempo, i ritardi sul Giubileo sono ingiustificabili eppure lo si sapeva prima che sarebbe arrivato questo grande evento. Servono infrastrutture per dare risposte ai grandi eventi”.

Sanità. Il nodo sono le liste d'attesa. Alcuni interventi sono stati fatti ma molto rimane da fare. Come farete a ridurle?

Alessio D'Amato: "Per il futuro si deve potenziare la sanità di prossimità, triplicare gli assistiti a livello domiciliare over65 e rafforzare l'assistenza di primo livello: il medico di medicina generale non deve solo prescriverla, ma deve poter fare anche un'ecografia”.

Francesco Rocca: "Uno dei primissimi interventi sarà mettere in rete i posti della sanità pubblica e quelli della sanità accreditata. Non voglio più vedere quelle scene da terzo mondo con i pazienti curati a terra".

Donatella Bianchi: “Rilevo una situazione di grande criticità e penso a una task force che dia risposte da subito per esempio sull'assistenza domiciliare".



Sulla fuga dei medici di base e dal pronto soccorso, il rischio che con l'Autonomia differenziata altri se ne vadano per andare a guadagnare di più altrove. Cosa fare?

Francesco Rocca: "Il tema è la carenza di visione e quella di personale. L'autonomia indifferenziata non avrà un impatto perché si basa sui costi standard. Se dovessi percepire il minimo rischio per la salute dei cittadini, non lo consentirò"

Donatella Bianchi: "La riforma dell'autonomia è una iattura, ha preso una linea che non ci piace e non riguarderà solo i medici. Lo sappiamo che 30 mila medici andranno altrove. Bisognerà scongiurare questi i rischi, anche in altri settori come la scuola"



Alessio D'Amato: "Tutte le regioni vengono misurare su due livelli: uno l'erogazione dei livelli d'assistenza, l'altro gli esiti di cura. E su questo il Lazio ha fatto passi avanti. L'autonomia è un elemento che penalizza il Lazio e divide il Paese"



Su lavoro e giovani:

Alessio D'Amato: “Bisogna continuare a migliorare il nostro ecosistema regionale, se per il quarto trimestre consecutivo c'è stata una crescita maggiore del numero di imprese è per il lavoro che è stato fatto. Bisogna dare maggiore attenzione alle donne e vanno create le condizioni per collegarle col mondo del lavoro”.

Francesco Rocca: “Quando sarò governatore affiderò alla Camera di commercio la formazione lavoro. Non sono state ascoltate le organizzazioni datoriali per questi percorsi di formazione. Bisogna investire di più nella capacità di progettare la filiera agroalimentare”.

Donatella Bianchi: “Il tema vero è che ci saranno troppe persone, 353 mila nel Lazio, che perderanno il reddito di cittadinanza e avranno solo la Caritas perché un lavoro non riescono a trovarlo. Serve fare formazione mirata. Nei prossimi mesi la disoccupazione aumenterà e siamo secondi dopo la Romania per salari e occupazione. È inaccettabile”.

Appello al voto. Perché lei e non gli altri due?

Donatella Bianchi: "Si vota la persona, per quello che rappresento, per quello che ho fatto e per quello che vorrei fare per la Regione. Sarò un presidente che vigilerà e che sarà molto presente. Porterò un aria nuova"

Alessio D'Amato: "Mi avete conosciuto soprattutto nel momento più buio, quello della pandemia. Roma è stata la prima città in Europa ad avere a che fare nel primo territorio con casi di positività. E se qui non abbiamo le scene di altri capitali è perché c'è stato un metodo che vogliono portare in tutti gli ambiti della nostra Regione"

Francesco Rocca: "Chiedo di votarmi per una Regione che sappia prendersi cura dei suoi cittadini e dei più fragili, per una Regione verde, per una Regione del fare, perché non è saper fare avere 2 miliardi per riorganizzare le strutture sanitarie e spenderne solo 900 milioni"