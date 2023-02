Giovedì 16 Febbraio 2023, 18:27

La provincia va a destra. È fuori città che alle ultime regionali il centrodestra fa segnare i suoi risultati migliori. Lo rileva l’istituto Cattaneo, in uno studio che compara i numeri del voto di domenica e lunedì scorsi con quello delle politiche di settembre.

Consiglio Regione Lazio, i voti ai consiglieri eletti: Righini record, Leodori primo del Pd. Nella top ten 8 di Fratelli d'Italia

Secondo il report dell'istituto bolognese infatti, la coalizione che sostiene il governo vede migliorare le proprie percentuali di consenso man mano che ci si allontana dalle zone urbane. Merito, segnalano i ricercatori, soprattutto della Lega. Perché se Fratelli d'Italia rispetto a cinque mesi fa si conferma quasi ovunque prima forza del centrodestra, è nella «provincia profonda» che il Carroccio recupera voti. Passando, ad esempio, dal 7% di Milano al 20% dell'hinterland. Le performance migliori, secondo lo studio, Matteo Salvini le incassa soprattutto nei Comuni sotto i 5 mila abitanti.

A sorpresa, sempre stando ai dati raccolti dall'istituto Cattaneo anticipati da Repubblica, anche il Pd riesce a recpuerare qualcosa in provincia. Pur confermando i propri exploit nelle Ztl, ossia i centri cittadini (in particolare a Milano), anche la periferia dà segnali incoraggianti. Nei paesi sotto i 15mila abitanti, alle Politiche i dem avevano raggiunto a malapena il 16% (dunque tre punti sotto il dato nazionale del 19%): stavolta, invece, il consenso in quelle stesse aree di Lazio e Lombardia raggiunge il 21%. Merito, con ogni probabilità, della maggiore capillarità di sedi e circoli che fanno riferimento ai dem rispetto ad altre formazioni più recenti.

Tendenza inversa, non a caso, sperimentano Terzo polo e Movimento 5 stelle. Che per l'istituto Cattaneo si confermano le due formazioni "urbane" per eccellenza. Il duo formato da Azione-Italia-viva, in particolare, nella Caitale passa dal passa dal 10% delle politiche al 6% alle regionali, mentre nei comuni più piccoli cala fino al 4%. Un diminuire dei consensi all'allontanarsi dai grandi centri ancora più evidente per i Cinquestelle, che nella provincia profonda crollano verticalmente: nei piccoli centri del Lazio avevano il 15% alle Politiche, mentre alle Regionali hanno totalizzato solo il 6%.