Stupore, irritazione. Poi l’indicazione: risolvete. È metà mattinata quando le agenzie stampa iniziano a battere la notizia. Torna il redditometro, lo strumento di lotta all’evasione fiscale introdotto dal governo Renzi contro cui la destra ora al governo aveva montato le barricate. E di chi è la firma? Di Maurizio Leo, viceministro al Mef, cioè di Fratelli d’Italia.

Giorgia Meloni si ritrova spiazzata dal polverone che monta all’improvviso di un qualsiasi martedì. Insieme alla ridda di accuse che Lega e Forza Italia lanciano in direzione del suo partito, colpevole - parole leghiste - di voler reinstaurare il «Grande Fratello».

La premier non era stata avvisata, raccontano, del nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Chiede spiegazioni al suo viceministro, vedetta fedelissima al ministero dell’Economia. Anche Giancarlo Giorgetti, il titolare dei conti, «non ne sapeva nulla», giura chi ci ha parlato in giornata, mentre saliva la rabbia della Lega e di Forza Italia. Da Palazzo Chigi ingranano la retromarcia. La linea dettata ai parlamentari di FdI è di troncare e sopire, spiegare agli alleati riottosi che non tornerà nessun redditometro, che il nuovo decreto serve a piantare «paletti precisi a garanzia del contribuente, in modo da limitare al minimo il contenuto induttivo dell’accertamento», assicura il presidente della Commissione Finanze alla Camera, Marco Osnato.

Intanto nelle stanze del governo squillano i telefoni. Tajani è infuriato. Regalare all’Agenzia delle entrate una finestra quotidiana su usi e costumi dei cittadini, dalla spesa al supermarket alle medicine e le bollette? Neanche per idea, ha detto per anni Silvio Berlusconi e lo stesso ripete ora la sua creatura politica. Di fronte al fuoco amico Meloni decide infine di fare scudo a Leo. Fa spiegare con una nota del suo viceministro che il redditometro non tornerà, «il centrodestra è sempre stato contrario al meccanismo del “redditometro” introdotto nel 2015 dal Governo Renzi». È tutto agli atti. Quando il governo Conte-uno era a un passo dal rilanciare i controlli del Fisco, nel 2018, fu proprio Meloni la prima a tuonare: «Un enorme passo indietro, che ci fa ripiombare negli anni della peggiore persecuzione fiscale messa in piedi dai governi dei tecnici e della sinistra, contro cui ci batteremo in Parlamento». Non ha cambiato idea.

I PRECEDENTI

Per questo avrebbe voluto essere messa al corrente su un decreto passato per i canali tecnici ma privo, al momento della pubblicazione, di un via libera politico di vertice. Di qui la richiesta a Leo: una relazione nel prossimo Cdm, venerdì, per chetare le acque degli alleati e sgombrare il campo da equivoci. Mettere a verbale, anticipano fonti di Palazzo Chigi, che il nuovo decreto «introduce limiti al potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria di attuare l’accertamento sintetico». Insomma, è la linea, una mossa per disinnescare il redditometro renziano invece che ravvivarlo.

Intanto la frittata comunicativa è fatta. E l’opposizione ha gioco facile, davanti alle recriminazioni della maggioranza, a mettere il dito nella piaga: «Palazzo Chigi ormai sembra un Saloon di un film Western», affonda il capogruppo di Italia Viva alla Camera Davide Faraone. Materia scottante, le tasse. Specie quando mancano tre settimane alle elezioni europee. Meloni lo sa e per questo, dopo una lunga trattativa tecnica e politica per allontanare l’immagine di un condono, ha dato il via libera alla sanatoria edilizia cara a Matteo Salvini pronta al primo vaglio del Cdm. Ante, porte, finestre, travi fuori posto: niente sanzioni da pagare al fisco. Ora lo scivolone sul redditometro espone il fianco a una destra che ha fatto della battaglia per un «fisco amico» che non «perseguita» il contribuente la sua bandiera.

C’è un precedente che riguarda sempre l’Agenzia delle entrate. Fine ottobre 2023: al governo si inizia a scrivere la manovra. In una delle prime bozze spunta un prelievo forzoso per chi ha un debito con il Fisco oltre i mille euro. Un pignoramento dei conti correnti di chi non paga le tasse. Nitroglicerina pura, per la destra post-berlusconiana. La norma esce fuori dagli uffici tecnici del Mef, proprio quelli di Leo che hanno scritto il decreto sul redditometro. Meloni non ne sa nulla e salta sulla sedia. Lo stop è immediato. Le mani del Fisco nei conti correnti italiani? «Non se ne parla». Può succedere, che la mano dei tecnici ministeriali vada più veloce di quella dei politici. E spesso parte la caccia al responsabile, la mano diventa una “manina”. Sotto elezioni, se di mezzo ci sono le tasse, la cosa si fa seria.