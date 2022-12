Reddito di cittadinanza revocato al primo rifiuto, Meloni: «Lo Stato non può pagare chi aspetta il lavoro dei sogni»

«Non sono una persona che si spaventa, l'unica cosa che mi spaventa è deludere». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera sottolineando che «in Italia qualsiasi cosa muovi puoi pestare i piedi a qualcuno, il punto è se è gusto o no: se è giusto per me si fa».

Meloni: «Siamo travolti dalle parole straniere, dobbiamo utilizzare di più la lingua italiana»

Il caro energia

Il caro energia «non è un problema che si risolve interamente col tetto, si risolve liberandosi dalla dipendenza da una parte e con il mix energetico, noi dobbiamo diversificare». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera.

Reddito di cittadinanza

Lavori «dignitosi ci sono e si trovano»: così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla registrazione di Porta a Porta che andrà in onda questa sera. Si vorrebbe creare «un mondo perfetto dove tutti trovano il lavoro dei loro sogni ma se ti rifiuti di lavorare con lavoro dignitoso perché accetti solo il lavoro dei tuoi sogni non puoi pretendere che ti mantenga lo Stato con le tasse pagate da chi ha accettato un lavoro che spesso non era il lavoro dei sogni».