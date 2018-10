Reddito più basso a chi ha casa: sconti a chi assume i sussidiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per chi ha una casa di proprietà, il reddito di cittadinanza sarà più basso. È una delle ultime novità della proposta che il Movimento Cinque Stelle sta elaborando in vista della manovra e che è stata finanziata con 10 miliardi di euro indicati nella Nota di aggiornamento del Def. La decisione è stata presa perché, ovviamente, chi ha una casa e chi non la ha, a parità di reddito, si trova in una situazione differente, leggermente migliore. Dunque per i proprietari di una abitazione che hanno redditi annui inferiori ai 9.360 euro, ossia a 780 euro al mese, il reddito non sarà pieno, ma all'assegno sarà sottratto un affitto figurativo, una somma che oscillerà tra i 280 euro e i 380 euro a seconda del nucleo familiare. Questo significa che, per queste famiglie, il reddito non sarà di 780 euro, ma tra 400 e 500 euro mensili. Secondo i dati dell'Istat il 50% delle famiglie in condizioni di povertà relativa ha una casa di proprietà. Ieri, parlando in diretta Facebook, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio, ha confermato che il reddito potrà essere speso soltanto per l'acquisto di beni di prima necessità e prioritariamente per l'acquisto di beni italiani presso esercizi italiani. Il meccanismo ideato funzionerà come i buoni pasto elettronici che oggi vengono utilizzati dalle aziende e anche dalla pubblica amministrazione.LE TESSEREDelle tessere che saranno lette dai Pos e che avranno dei limiti ai beni acquistabili. Non si potranno comprare le sigarette, gli alcolici, non si potrà giocare al Lotto e al Superenalotto, non si potranno prelevare contanti e, soprattutto, non si potranno fare dei «money transfer», dei trasferimenti di moneta verso l'estero. Questo per evitare il «turismo assistenziale», ossia che cittadini comunitari di Stati che hanno redditi bassi, come la Bulgaria o la Romania, possano incassare il reddito in Italia e trasferirlo nei Paesi di origine. Questo anche considerando che per ottenere il reddito, gli stranieri dovranno essere residenti in Italia da almeno 10 anni.La scommessa del governo è che la misura possa rilanciare l'economia. Non solo imponendo una «tessera sovranista», il cui uso sarà limitato a prodotti e negozi italiani, ma anche perché le tessere non saranno caricate con i 780 euro mensili, ma i soldi rimarranno su un conto del Tesoro che effettuerà i pagamenti ad ogni strisciata. I soldi che ogni famiglia mensilmente non utilizzerà, non si trasformeranno in risparmio, ma resteranno allo Stato. Un incentivo a spendere. Al reddito si accompagnerebbe anche una misura «attiva» (oltre al miliardo per riformare i Centri per l'impiego). Un'impresa che assume un percettore del sussidio riceverebbe per un certo periodo uno sgravio pari al reddito di cittadinanza risparmiato per quello stesso lavoratore.