Reddito di cittadinanza, dai requisiti alle sanzioni: tutto quello che c'è da sapere

Gli obblighi: dopo 18 mesi accettare qualsiasi lavoro in Italia



Tutti coloro che sono in grado di lavorare dovranno attivarsi stipulandoun patto per il lavoro. Il reddito di cittadinanza durerà 18 mesi. Se l’offerta di lavoro arriverà entro i primi 12 mesi, sarà considerata “congrua” per il lavoratore se la distanza massima è di 100 chilometri ed è raggiungibile in 100 minuti. Se verrà rifiutata, la seconda offerta sarà congrua nel raggio di 250 chilometri. Se anche la seconda offerta non viene accettata dal beneficiario del Reddito, la terza potrà arrivare in qualsiasi parte del Paese e dovrà essere accettata. Dopo il primo anno, anche la prima offerta potrà arrivare nei 250 chilometri. Passati invece 18 mesi, le offerte di lavoro potranno arrivare su tutto il territorio nazionale.

Gli incentivi: sgravi a chi assume un beneficiario, al Sud sono doppi



Alle aziende che assumono un beneficiario del reddito viene indirizzato l’importo percepito dal neo-assunto per i mesi rimanenti fino alla fine del ciclo di 18 mesi, ecomunque perun minimo di cinque mesi. Per donne e disoccupati da lungo tempo, all’impresa viene corrisposta una mensilità extra. Per le imprese che assumono giovani e sono localizzate nel Mezzogiorno, il bonus sarà doppio, si potrà cumulare con la decontribuzione prevista dalla manovra. Le imprese, invece, percepiranno metà dell’importo del reddito nel caso in cui il beneficiario usufruisca di un corso di formazione per l’impiego o dell’ausilio delle agenzie per il lavoro, a cui andrà il restante50%dell’assegno.Sgravi anche a chi avvia una propria attività.



Le sanzioni: carcere da 2 a 6 anni per chi fa carte false per ottenere l'aiuto



Chi fornisce dati falsi per accedere al Reddito di cittadinanza, rischia una pena da due a sei anni di carcere. Si tratta della sanzione “estrema” inserita all’interno del provvedimento sul sussidio economico.Maci sono diversi casi in cui se non si ottempera agli obblighi, è prevista la perdita del sussidio. Per esempio, viene escluso chi non sottoscrive il Patto per il lavoro o quello per l’inclusione sociale. Cosìcome viene escluso il beneficiario che non dovesse partecipare alle attività di formazione senza una giustificazione. Perde il sussidio anche chi non partecipa ai progetti socialmente utili dei Comuni destinati ai percettori del Reddito di cittadinanza. Escluso anche chi non aggiorna le autorità sulle variazioni del nucleo familiare.



La tagliola: importo ridotto a tutti se ci saranno troppe domande



Lo stanziamento per il Reddito di cittadinanza nel primo anno della sua applicazione è di poco inferiore a 6 miliardi. Nei successivi anni si attesterà attorno ai sette miliardi e mezzo. Secondo le stime del governo, l’aiuto arriverà a 1,3 milioni di famiglie che comprendono circa4 milioni di persone in situazione di povertà, tra le quali 500 mila pensionati e 255 mila disabili.Macosa accadrà se le domandesaranno più del previsto e i fondi stanziatinon dovessero bastare? Innanzitutto il ministero bloccherà le nuove richieste di Reddito e pensioni di cittadinanza. Poi dovrà adottare un decreto che “rimoduli” l’assegno (ossia lo riduca) inmododa coprire tutti i beneficiari che sono in regola con i requisiti del sussidio.