Reddito di cittadinanza, accesso per 260mila invalidi: ridotta la platea degli stranieri

Ci saranno «260.000 invalidi italiani che ora hanno un trattamento economico che avranno accesso al programma del reddito di cittadinanza». Lo ha detto il vice presidente del Consiglio Luigi Di Maio parlando a Radio anch'io sottolineando che la misura non perderà 400 milioni ma al contrario li guadagnerà perché è stata ridotta la platea degli stranieri e redistribuiti quei soldi tra pensioni minime, pensioni di invalidità e maggiore formazione per i centri per l'impiego. © RIPRODUZIONE RISERVATA